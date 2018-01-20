Азербайджан представляется на выставке Международной Зеленой Недели, проводимой в Берлине

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ 19-го января в Берлине начала свою работу одна из самых значимых, ежегодных выставок в сфере сельского хозяйства, садоводства и продовольствия.

Как передает Report, Азербайджан представляется на выставке под единым стендом, на котором демонстрируются товары 14-ти местных компаний.

Открытие Международной Зеленой Недели и нашего национального стенда было в один и тот же день.

На этом мероприятии, а также проходящем параллельно, 10-ом Глобальном Форуме Продовольствия и Сельского Хозяйства со стороны Азербайджана участвует делегация, возглавляемая заместителем министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбовым.

В течении дня к национальному стенду подходили многочисленные гости, а также высокопоставленные представители ряда стран.

На выставке и на открытии национального стенда также принял участие уполномоченный посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.