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Азербайджан представлен на конференции по Шелковому пути в Китае

Азербайджан представлен на конференции по Шелковому пути в Китае Государственное агентство по туризму представлено на Международном форуме по развитию культуры и туризма городов Шелкового пути и на ежегодной конференции Международного туристического альянса городов Шелкового пути, прошедших в Куньмине (Китай) 19-21 сен
Туризм
23 сентября 2024 г. 16:27
Азербайджан представлен на конференции по Шелковому пути в Китае

Государственное агентство по туризму представлено на Международном форуме по развитию культуры и туризма городов Шелкового пути и на ежегодной конференции Международного туристического альянса городов Шелкового пути, прошедших в Куньмине (Китай) 19-21 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, мероприятие организовано по случаю первой годовщины создания Международного туристического альянса городов Шелкового пути.

Председатель правления Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Мурад Агабейли на первом заседании альянса подчеркнул важность поддержки развития устойчивого туризма вдоль исторического Шелкового пути и рассказал о перспективах Азербайджана в этой области.

На панельных сессиях и деловых встречах прошли презентации о городе Шеки, являющемся носителем наследия Шелкового пути, и Национальном историко-архитектурном заповеднике "Юхары баш", включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at Silk Road conference in China
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Çində keçirilən İpək Yolu konfransında təmsil olunub

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