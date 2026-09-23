Азербайджан представил в Китае туристические возможности для пожилых людей
- 23 сентября, 2026
- 16:44
Официальное представительство Азербайджанского туристического бюро (АТБ) в Пекине приняло участие в форуме "Jiangsu Forum on the Silver Tourism Market 2026" в городе Чанчжоу китайской провинции Цзянсу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
Форум собрал представителей туристических организаций, авиакомпаний, круизных компаний, отелей, финансовых и страховых институтов и других компаний отрасли. Участники обсудили тенденции рынка и перспективы сотрудничества.
На форуме представили туристические возможности Азербайджана, включая культурное наследие, гастрономию, природный и оздоровительный туризм. Особое внимание уделили Баку, наследию Шелкового пути и традиционным ремеслам Шеки, оздоровительному туризму Нафталана, а также безвизовому режиму между Китаем и Азербайджаном.
Представители АТБ провели встречи с китайскими туристическими компаниями и обсудили предпочтения пожилых туристов, а также разработку турпродуктов для этого сегмента.
В августе Азербайджан посетили 7 423 гражданина Китая - на 4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.