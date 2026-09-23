Азербайджан представил в Китае туристические возможности для пожилых людей

Официальное представительство Азербайджанского туристического бюро (АТБ) в Пекине приняло участие в форуме "Jiangsu Forum on the Silver Tourism Market 2026" в городе Чанчжоу китайской провинции Цзянсу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Форум собрал представителей туристических организаций, авиакомпаний, круизных компаний, отелей, финансовых и страховых институтов и других компаний отрасли. Участники обсудили тенденции рынка и перспективы сотрудничества.

На форуме представили туристические возможности Азербайджана, включая культурное наследие, гастрономию, природный и оздоровительный туризм. Особое внимание уделили Баку, наследию Шелкового пути и традиционным ремеслам Шеки, оздоровительному туризму Нафталана, а также безвизовому режиму между Китаем и Азербайджаном.

Представители АТБ провели встречи с китайскими туристическими компаниями и обсудили предпочтения пожилых туристов, а также разработку турпродуктов для этого сегмента.

В августе Азербайджан посетили 7 423 гражданина Китая - на 4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.