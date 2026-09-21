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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан представил туристические возможности в Пакистане

    Туризм
    • 21 сентября, 2026
    • 15:19
    Азербайджан представил туристические возможности в Пакистане

    Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму с 15 по 19 сентября представило туристические возможности страны на серии мероприятий в Лахоре, Карачи и Исламабаде (Пакистан).

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в мероприятиях приняли участие "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), три представителя местной туристической индустрии, а также пакистанские авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) и Airblue и более 360 представителей пакистанского туристического сектора.

    В рамках программы представлена ​​информация об историческом и культурном наследии Азербайджана, зимнем туризме и горнолыжных центрах, возможностях оздоровительного и экотуризма.

    Также состоялась презентация, посвященная объявлению города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2026 год.

    В ходе деловых встреч представители туристической отрасли Азербайджана и Пакистана обсудили возможности сотрудничества и партнерства.

    Азербайджан представил туристические возможности в Пакистане
    Азербайджан представил туристические возможности в Пакистане
    Азербайджан представил туристические возможности в Пакистане
    Азербайджан представил туристические возможности в Пакистане
    Азербайджан представил туристические возможности в Пакистане
    Азербайджан представил туристические возможности в Пакистане

    ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) Туризм в Азербайджане
    Фото
    Azərbaycanın turizm imkanları Pakistanda təqdim olunub
    Фото
    Azerbaijan presents its tourism opportunities in Pakistan

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