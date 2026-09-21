Азербайджан представил туристические возможности в Пакистане

Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму с 15 по 19 сентября представило туристические возможности страны на серии мероприятий в Лахоре, Карачи и Исламабаде (Пакистан).

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в мероприятиях приняли участие "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), три представителя местной туристической индустрии, а также пакистанские авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) и Airblue и более 360 представителей пакистанского туристического сектора.

В рамках программы представлена ​​информация об историческом и культурном наследии Азербайджана, зимнем туризме и горнолыжных центрах, возможностях оздоровительного и экотуризма.

Также состоялась презентация, посвященная объявлению города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2026 год.

В ходе деловых встреч представители туристической отрасли Азербайджана и Пакистана обсудили возможности сотрудничества и партнерства.