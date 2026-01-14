Азербайджан поднялся на 3 позиции в рейтинге паспортов мира

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 14 января, 2026
    14:48
    Азербайджан в обновленном рейтинге паспортов Henley & Partners за 2026 год поднялся на 3 позиции и занял 67 место.

    Как сообщает Report со ссылкой на Henley & Partners, граждане республики могут без виз посещать 70 стран.

    Отметим, что Сингапур вновь сохранил лидерство среди стран с самыми сильными паспортами. Его граждане могут посещать без визы или с визой по прибытии 192 страны из 227 проанализированных.

    В свою очередь, рейтинг замыкают Ирак (29 стран без визы), Сирия (26 стран без визы) и Афганистан (24 страны без визы).

    Cреди постсоветских стран Азербайджан занимает 7-е место, следуя за Украиной (30-е место, 143 страны без визы), Грузией (42-е место, 122 страны без визы), Молдовой (44-е место, 120 стран без визы), Россией (46-е место, 113 стран без визы), Беларусью (60-е место, 79 стран без визы) и Казахстаном (61-е место, 78 стран без визы). При этом Азербайджан опережает Армению (71-е место, 66 стран без визы), Кыргызстан и Узбекистан (75-е место, 61 страна без визы), Таджикистан (81-е место, 54 страны без визы) и Туркменистан (87-е место, 47 стран без визы).

    Отметим, что паспортный индекс Henley является оригинальным и одним из наиболее авторитетных рейтингов паспортов мира по количеству стран, которые их владельцы могут посещать без предварительной визы. Индекс охватывает 199 паспортов и 227 туристических направлений, предоставляя пользователям наиболее полную и достоверную информацию о глобальной доступности и мобильности.

