Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    09 апреля, 2026
    • 17:29
    Азербайджан обсудил с Беларусью расширение туристического обмена

    Азербайджан обсудил с Беларусью расширение туристического обмена в рамках международного форума Travel HUB Commonwealth, прошедшего 7–9 апреля в Минске.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, мероприятие объединило представителей отрасли и экспертов стран СНГ для обсуждения ключевых тенденций и перспектив развития регионального туризма.

    При участии советника председателя Агентства Кянана Гулузаде и директора официального представительства AZAL в России Джалала Исмайлова состоялись панельные дискуссии, посвященные темам гастро- и агротуризма, а также активного и экологического туризма.

    В ходе презентаций был представлен туристический потенциал страны, выделены богатое кулинарное наследие страны, возможности агротуризма и природные туристические маршруты. Особое внимание было уделено региональной гастрономии, винным маршрутам и активному отдыху на открытом воздухе в горных районах.

    В рамках форума азербайджанская делегация провела встречу с руководителем Национального агентства по туризму Беларуси Кириллом Машарским. Стороны обсудили расширение сотрудничества, увеличение взаимного туристического потока и развитие двусторонних связей.

    Кроме того, были проведены переговоры с ведущими белорусскими туроператорами, в ходе которых рассмотрены новые направления взаимодействия и возможности для дальнейшего роста туристического обмена между двумя странами.

    Госагентство по туризму Азербайджана Travel HUB Commonwealth Кянан Гулузаде Туристический потенциал Кирилл Машарский
    Фото
    Azərbaycan Belarusla turizm mübadiləsini artırmağı müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan and Belarus discuss expanding tourist exchanges

