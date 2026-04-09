Азербайджан обсудил с Беларусью расширение туристического обмена в рамках международного форума Travel HUB Commonwealth, прошедшего 7–9 апреля в Минске.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, мероприятие объединило представителей отрасли и экспертов стран СНГ для обсуждения ключевых тенденций и перспектив развития регионального туризма.

При участии советника председателя Агентства Кянана Гулузаде и директора официального представительства AZAL в России Джалала Исмайлова состоялись панельные дискуссии, посвященные темам гастро- и агротуризма, а также активного и экологического туризма.

В ходе презентаций был представлен туристический потенциал страны, выделены богатое кулинарное наследие страны, возможности агротуризма и природные туристические маршруты. Особое внимание было уделено региональной гастрономии, винным маршрутам и активному отдыху на открытом воздухе в горных районах.

В рамках форума азербайджанская делегация провела встречу с руководителем Национального агентства по туризму Беларуси Кириллом Машарским. Стороны обсудили расширение сотрудничества, увеличение взаимного туристического потока и развитие двусторонних связей.

Кроме того, были проведены переговоры с ведущими белорусскими туроператорами, в ходе которых рассмотрены новые направления взаимодействия и возможности для дальнейшего роста туристического обмена между двумя странами.