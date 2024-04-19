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Азербайджан и Япония обсудили развитие туристических связей

Азербайджан и Япония обсудили развитие туристических связей Азербайджан и Япония обсудили перспективы сотрудничества и возможности развития туристических связей.
Туризм
19 апреля 2024 г. 18:00
Азербайджан и Япония обсудили развитие туристических связей

Азербайджан и Япония обсудили перспективы сотрудничества и возможности развития туристических связей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя агентства Фуада Нагиева с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Кацуи Ватанабэ.

Стороны провели обмен мнениями об участии Азербайджана в выставке JATA Tourism Expo, которая пройдет в Осака в сентябре, обсудили реализацию проектов, связанных с повышением осведомленности населения Японии об Азербайджане.

Было предложено, чтобы известный японский кинорежиссер и сценарист Фукудзава Кацуо посетил в мае Азербайджан, ознакомился с достопримечательностями страны и подготовил передачи, отражающие туристические возможности Азербайджана.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность реализации совместных проектов, направленных на поощрение взаимных туристических поездок.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Yaponiya arasında turizm əlaqələri müzakirə olunub

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