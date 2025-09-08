Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в сфере туризма

Азербайджан и Вьетнам обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, делегация Бюро по туризму Азербайджана (БТА) в рамках рабочего визита в город Ханой провела встречи с представителями туристических ведомств Вьетнама.

В ходе визита в Ханойском колледже торговли и туризма, на мероприятии, организованном БТА и посольством Азербайджана во Вьетнаме, был представлен туристический потенциал и возможности Азербайджана.

В мероприятии приняли участие председатель правления БТА Флориан Зенгстшмид, посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде, а также представители дипмиссий во Вьетнаме, туристической индустрии, туркомпаний и студенты.

На встрече обсужден обмен опытом в сфере туризма и перспективы двустороннего сотрудничества.

Также состоялись встречи с руководством Национальной администрации по туризму Вьетнама и авиакомпании VietJet Air.

4–6 сентября БТА совместно с партнерами продемонстрировала туристический потенциал страны на 19-й Международной туристической выставке (ITE HCMC) в городе Хошимин (Вьетнам).