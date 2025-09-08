İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan və Vyetnam arasında turizm əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Turizm
    • 08 sentyabr, 2025
    • 17:31
    Azərbaycan və Vyetnam arasında turizm əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Azərbaycan və Vyetnam arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, ATB-nin nümayəndə heyəti Hanoy şəhərinə işgüzar səfər çərçivəsində Vyetnamın turizm üzrə aidiyyəti qurumları ilə görüşlər keçirib.

    Səfər zamanı agentliyin tabeliyindəki Azərbaycan Turizm Bürosunun (ATB) və Azərbaycanın Vyetnamdakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Hanoy Ticarət və Turizm Kollecində Azərbaycanın turizm potensialı və imkanlarının təqdim edildiyi tədbir baş tutub. Tədbirdə ATB-nin İdarə Heyətinin sədri Florian Zenqstşmit və Azərbaycanın Vyetnamdakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Şövqi Mehdizadə iştirak edib. Görüşdə turizm sahəsində təcrübə mübadiləsi və ikitərəfli əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.

    Tədbirdə Vyetnamdakı diplomatik nümayəndəliklərin nümayəndələri, turizm sənayesi təmsilçiləri, turizm agentlikləri və tələbələr iştirak ediblər.

    Səfər çərçivəsində həmçinin Vyetnam Milli Turizm Administrasiyası və "VietJet Air" aviaşirkətinin rəhbər heyəti ilə görüşlər keçirilib, turizm üzrə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 4-6-da ATB tərəfdaşlarla birgə Vyetnamın Ho Şi Min şəhərində keçirilən 19-cu Beynəlxalq Turizm Sərgisində (ITE HCMC) ölkəmizin turizm imkanlarını nümayiş etdirib.

