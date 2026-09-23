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    Азербайджан и Узбекистан проведут совместные турмероприятия в третьих странах

    Туризм
    • 23 сентября, 2026
    • 12:38
    Азербайджан и Узбекистан проведут совместные турмероприятия в третьих странах

    Посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов и председатель Комитета по туризму Узбекистана Абдулазиз Аккулов в ходе встречи договорились проводить совместные мероприятия в третьих странах для продвижения туристического потенциала и увеличения взаимного туристического потока.

    Как передает Report, об этом сообщает Комитет по туризму Узбекистана.

    Стороны обсудили увеличение взаимного туристического потока, более широкое продвижение туристического потенциала двух стран и активизацию прямых контактов между представителями туристической отрасли. В этой связи они договорились установить прямой диалог и развивать сотрудничество между профсоюзами Узбекистана и Азербайджана в сфере туризма.

    "В ходе встречи также были отмечены положительные результаты совместных проектов, реализованных в сфере туризма. В частности, было подчеркнуто, что в октябре 2025 года Комитетом по туризму Республики Узбекистан и Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики в рамках проекта Highlights of the Silk Road в ряде европейских городов были организованы совместные роуд-шоу для представителей туристической отрасли. В целях продолжения сотрудничества по данному направлению стороны договорились в октябре текущего года провести очередные совместные роуд-шоу в четырех странах Европы", - говорится в сообщении.

    Кроме того, стороны договорились организовать взаимные информационные туры для туроператоров, представителей медиа и блогеров Узбекистана и Азербайджана, а также провести B2B-встречи между представителями частного сектора двух стран.

    Мамедов отметил, что в Азербайджане особое внимание уделяется развитию горнолыжного и оздоровительного туризма. Он проинформировал о планах по развитию Кяльбаджарского района как одного из перспективных направлений горнолыжного туризма, а также о деятельности санаториев и гостиниц в Нафталане, специализирующихся на оздоровительном туризме.

    В завершение встречи председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана и посол Рашад Мамедов были приглашены на Ташкентскую международную туристическую ярмарку, которая пройдет 25-27 ноября, а также на церемонию открытия "2027 года - Международного года устойчивого и жизнестойкого туризма", которая состоится в рамках ярмарки при сотрудничестве со Всемирной туристской организацией ООН (UN Tourism).

    Азербайджан и Узбекистан проведут совместные турмероприятия в третьих странах
    Азербайджан и Узбекистан проведут совместные турмероприятия в третьих странах
    Азербайджан и Узбекистан проведут совместные турмероприятия в третьих странах
    Рашад Мамедов Абдулазиз Аккулов Азербайджано-узбекистанские отношения Узбекистан
    Фото
    Azərbaycan və Özbəkistan üçüncü ölkələrdə birgə turizm tədbirləri keçirəcəklər
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    Azerbaijan, Uzbekistan to hold joint tourism events in third countries
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