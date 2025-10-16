Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Азербайджан и Узбекистан представляют наследие Шелкового пути в Европе

    Туризм
    • 16 октября, 2025
    • 13:20
    Азербайджан и Узбекистан представляют наследие Шелкового пути в Европе

    Бюро по туризму Азербайджана и Национальный PR-центр при Комитете по туризму Узбекистана начали серию мероприятий в Европе, посвященных популяризации культурного и туристического наследия Шелкового пути.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму Азербайджана, цель инициативы - укрепить связи с европейскими партнерами туристической отрасли, представить культурные, исторические и природные достопримечательности обеих стран, а также показать их как привлекательные направления вдоль одного из самых известных маршрутов мира - Шелкового пути.

    Первыми городами, где прошли мероприятия, стали Франкфурт и Вена. В них приняли участие 16 отраслевых партнеров, включая авиакомпании Azerbaijan Airlines и Uzbekistan Airways.

    Серия мероприятий продолжится до 24 октября в Цюрихе, Будапеште, Праге и Барселоне. В каждом городе будут представлены туристические возможности стран, проведены B2B-встречи и реализованы медиа-активности.

