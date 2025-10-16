Азербайджан и Узбекистан представляют наследие Шелкового пути в Европе

Бюро по туризму Азербайджана и Национальный PR-центр при Комитете по туризму Узбекистана начали серию мероприятий в Европе, посвященных популяризации культурного и туристического наследия Шелкового пути.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму Азербайджана, цель инициативы - укрепить связи с европейскими партнерами туристической отрасли, представить культурные, исторические и природные достопримечательности обеих стран, а также показать их как привлекательные направления вдоль одного из самых известных маршрутов мира - Шелкового пути.

Первыми городами, где прошли мероприятия, стали Франкфурт и Вена. В них приняли участие 16 отраслевых партнеров, включая авиакомпании Azerbaijan Airlines и Uzbekistan Airways.

Серия мероприятий продолжится до 24 октября в Цюрихе, Будапеште, Праге и Барселоне. В каждом городе будут представлены туристические возможности стран, проведены B2B-встречи и реализованы медиа-активности.