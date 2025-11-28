Азербайджан и Турция обменялись опытом в сфере агротуризма
Туризм
- 28 ноября, 2025
- 13:19
Эксперты Агентства поддержки сельского хозяйства и развития села и Министерства сельского и лесного хозяйства Турции 25–28 ноября совершили ознакомительный визит в Лянкяран.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, в ходе визита турецкие эксперты ознакомились с агротуристическим потенциалом региона и посетили чайное, фермерское, бамбуковое, апитерапевтическое, рыболовное хозяйство, а также Гирканский национальный парк.
В целях расширения сотрудничества в сфере агротуризма в ходе визита гости представили информацию об агротуристическом опыте регионов Трабзон и Ризе Турции.
В ходе визита состоялась встреча с представителями агротуристических предприятий региона.
Последние новости
14:01
Двое армянских военнослужащих подорвались на мине в районе ВарденисаВ регионе
14:00
Токаев: На референдуме народ будет голосовать фактически за новую КонституциюВ регионе
13:50
У жителя Гарадага изъято свыше 10 кг наркотиковПроисшествия
13:48
Фото
Переселившимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:46
ЦБА оштрафовал должностных лиц 2 компаний, оказывающих услуги по обмену валютыФинансы
13:45
Анар Багиров: В Азербайджане число адвокатов остается низким среди стран СЕВнутренняя политика
13:45
В Южно-Сахалинске из-под завалов извлекли тело погибшего - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:42
Дополнительные поступления в госбюджет от ARAS в 2025г превысили 300 тыс. манатовБизнес
13:38