Азербайджан и Турция обменялись опытом в сфере агротуризма

Эксперты Агентства поддержки сельского хозяйства и развития села и Министерства сельского и лесного хозяйства Турции 25–28 ноября совершили ознакомительный визит в Лянкяран.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, в ходе визита турецкие эксперты ознакомились с агротуристическим потенциалом региона и посетили чайное, фермерское, бамбуковое, апитерапевтическое, рыболовное хозяйство, а также Гирканский национальный парк.

В целях расширения сотрудничества в сфере агротуризма в ходе визита гости представили ​​информацию об агротуристическом опыте регионов Трабзон и Ризе Турции.

В ходе визита состоялась встреча с представителями агротуристических предприятий региона.