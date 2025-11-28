Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан и Турция обменялись опытом в сфере агротуризма

    Туризм
    • 28 ноября, 2025
    • 13:19
    Азербайджан и Турция обменялись опытом в сфере агротуризма

    Эксперты Агентства поддержки сельского хозяйства и развития села и Министерства сельского и лесного хозяйства Турции 25–28 ноября совершили ознакомительный визит в Лянкяран.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, в ходе визита турецкие эксперты ознакомились с агротуристическим потенциалом региона и посетили чайное, фермерское, бамбуковое, апитерапевтическое, рыболовное хозяйство, а также Гирканский национальный парк.

    В целях расширения сотрудничества в сфере агротуризма в ходе визита гости представили ​​информацию об агротуристическом опыте регионов Трабзон и Ризе Турции.

    В ходе визита состоялась встреча с представителями агротуристических предприятий региона.

    агротуризм сельское хозяйство Турция
    Azərbaycan və Türkiyə aqroturizm üzrə təcrübə mübadiləsi aparıb
    Turkish experts visit Azerbaijan's Lankaran to explore agro-tourism potential

