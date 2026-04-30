Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Азербайджан и Казахстан создают совместную частную туркомпанию

    Туризм
    • 30 апреля, 2026
    • 11:50
    Азербайджан и Казахстан создают совместную частную туркомпанию

    Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о создании совместной частной туристической компании.

    Как сообщает Report, документ был подписан в присутствии посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля и предусматривает запуск единого казахстанско-азербайджанского туроператора "ТурАн".

    Инициаторами проекта выступили компании Discover Jetisu и Smile Azerbaijan Tour LLC. Целью является увеличение взаимного туристического потока, а также повышение инвестиционной и культурной привлекательности двух стран.

    Согласно договоренностям, уставный капитал нового туроператора составит $100 тыс. с равным распределением долей между сторонами. Компания будет предоставлять полный спектр туристических услуг, включая экотуризм, культурные и гастрономические туры, а также лечебно-оздоровительные направления.

    "ТурАн" станет первой совместной частной компанией Казахстана и Азербайджана в туристической сфере. Ожидается, что реализация проекта будет способствовать продвижению регионов Южного Кавказа и Центральной Азии как единого туристического направления на международном рынке.

    Азербайджано-казахстанские отношения Алим Байель Туристический сектор Совместный бизнес
    Фото
    Azərbaycan və Qazaxıstan birgə özəl turizm şirkəti yaradır
    Azerbaijan, Kazakhstan creating joint private tourism company

