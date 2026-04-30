Азербайджан и Казахстан создают совместную частную туркомпанию

Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о создании совместной частной туристической компании.

Как сообщает Report, документ был подписан в присутствии посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля и предусматривает запуск единого казахстанско-азербайджанского туроператора "ТурАн".

Инициаторами проекта выступили компании Discover Jetisu и Smile Azerbaijan Tour LLC. Целью является увеличение взаимного туристического потока, а также повышение инвестиционной и культурной привлекательности двух стран.

Согласно договоренностям, уставный капитал нового туроператора составит $100 тыс. с равным распределением долей между сторонами. Компания будет предоставлять полный спектр туристических услуг, включая экотуризм, культурные и гастрономические туры, а также лечебно-оздоровительные направления.

"ТурАн" станет первой совместной частной компанией Казахстана и Азербайджана в туристической сфере. Ожидается, что реализация проекта будет способствовать продвижению регионов Южного Кавказа и Центральной Азии как единого туристического направления на международном рынке.