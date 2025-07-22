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Азербайджан и Камбоджа подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма

Азербайджан и Камбоджа подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма Азербайджан и Камбоджа подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма
Туризм
22 июля 2025 г. 17:29
Азербайджан и Камбоджа подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма

Государственное агентство по туризму Азербайджана и Министерство туризма Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на камбоджийские СМИ, документ подписан в рамках визита азербайджанской правительственной делегации в Пномпень, которую возглавил замглавы МИД Эльнур Мамедов.

Согласно информации, меморандум нацелен на расширение туристического сотрудничества между двумя странами.

"Азербайджан заинтересован в сотрудничестве и обмене опытом с Камбоджой в сфере туризма. В то же время мы хотим поощрить увеличение числа взаимных туристов", - сказал Мамедов местным журналистам, комментируя меморандум.

Он отметил, что меморандум о взаимопонимании поможет наладить тесное сотрудничество между двумя госструктурами, отвечающими за сферу туризма.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Cambodia sign memorandum of understanding in tourism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Kamboca turizm sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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