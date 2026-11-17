В Казахстане ведутся работы по запуску 15 новых производств совместно с мировыми и казахстанскими производителями для нефтегазовой отрасли на сумму сумму 37,7 млрд тенге (почти $85 млн).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом заявил на заседании правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"Ведутся работы по локализации 15 новых производств совместно с мировыми и казахстанскими производителями оригинальных товаров, наиболее востребованных в нефтегазовой отрасли на сумму 37,7 млрд тенге", - сказал он.

По его словам, реализация этих проектов обеспечит создание новых рабочих мест, а также приобретение внутри страны компетенции по производству и выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, министерством совместно с Центром развития нефтегазового машиностроения (IMBC) определены 19 товарных категорий, из которых выделены более 160 видов товаров, пользующихся высоким спросом среди крупных нефтегазовых операторов.

Аккенженов отметил, что с 2022 по 2025 годы в Казахстане локализовано 10 производств оригинального оборудования для нефтегазовой отрасли - от запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов до химических реагентов, композитных материалов и антикоррозионных покрытий. Общая стоимость проектов оценивается в 7,9 млрд тенге ($17,7 млн), создано более 350 рабочих мест.

Механизм уже способствует расширению экспортных возможностей отрасли: на сегодня семь отечественных товаропроизводителей нефтегазового сектора имеют опыт поставок продукции в страны Европы, Северной Америки и Азии.