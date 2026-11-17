Десять азербайджанских высших учебных заведений вошли в топ-1000 университетов мира по международному рейтингу QS, при этом три входят в топ-800.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев на образовательной выставке азербайджанских университетов в Тбилиси.

По его словам, в азербайджанских вузах принимаются меры по модернизации образовательных программ, расширению материально-технической базы и укреплению академического потенциала.

"Цель – повышение качества образования и подготовка квалифицированных кадров в соответствии с требованиями рынка труда. Азербайджанские университеты также укрепляют свои позиции в международном образовательном пространстве, повышая свою международную конкурентоспособность. Однако главная цель – не только участие в международных рейтингах, но и подготовка знающих и квалифицированных специалистов", - сказал он.