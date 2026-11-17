В Азербайджане планируется создать информационную систему "Цифровое управление прибрежными территориями", которая будет содержать актуальные карты и данные о земельных участках, строениях, инфраструктуре и других объектах в прибрежной зоне Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики, создание системы предусмотрено указом президента Ильхама Алиева, подписанным накануне.

Документ направлен на обеспечение скоординированной деятельности государственных органов, участвующих в управлении и контроле прибрежных территорий, повышение эффективности и оперативности их работы, внедрение цифровых моделей управления, а также совершенствование механизмов государственного контроля за использованием и охраной земель.

При этом действие указа не распространяется на острова, населенные пункты и территории, предназначенные для заселения, а также земли, используемые в промышленных, энергетических, портовых, оборонных целях и для охраны государственной границы. Исключение составляют и другие территории с особым статусом, определенным нормативно-правовыми актами.

Основная цель нового подхода - повышение эффективности управления земельными ресурсами, координация работы государственных структур, усиление мер по охране прибрежных территорий, а также совершенствование мониторинга и отчетности.

Информационная система будет интегрирована с другими государственными информационными ресурсами. Она позволит организовать необходимые административные процедуры и предоставление населению услуг в цифровом формате.