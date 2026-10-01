Пярвиз Шахбазов: С момента запуска TAP Греция получила 6 млрд м³ азербайджанского газа - ОБНОВЛЕНО

С момента ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) в Грецию поставлено в общей сложности 6 млрд кубометров азербайджанского газа, а в европейские страны - 61,4 млрд кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, об этом заявил глава ведомства Пярвиз Шахбазов на VI заседании межправкомиссии Азербайджана и Греции.

аседание прошло под сопредседательством Пярвиза Шахбазова и заместителя министра иностранных дел Греции Теохариса Теохариса.

По его словам, в 2025 году Азербайджан экспортировал в Грецию 1,1 млрд кубометров газа, а за первые восемь месяцев текущего года - около 700 млн кубометров.

Участники заседания подчеркнули растущую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Было отмечено, что развитие Среднего коридора, а также новых энергетических и транспортных связей создает благоприятные возможности для расширения сотрудничества между двумя странами.

В 2025 году товарооборот между Азербайджаном и Грецией увеличился на 27,6%, а в первом полугодии текущего года - на 25,35%.

В целях более широкого использования экономического потенциала двух стран стороны обсудили увеличение взаимных инвестиций, развитие прямых связей между частными секторами и продвижение совместных проектов. В этом контексте была отмечена значимость азербайджано-греческого бизнес-форума, состоявшегося в рамках заседания комиссии.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в торговле, бизнесе и инвестициях, промышленности, малом и среднем предпринимательстве, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, охране окружающей среды и таможенной сфере.

На фоне растущего значения Среднего коридора стороны обменялись мнениями о развитии связей между Южным Кавказом, Европой и Восточным Средиземноморьем, расширении портового и морского сотрудничества, а также создании прямого воздушного сообщения.

В центре внимания находились также вопросы развития сотрудничества в сферах туризма, образования и культуры.

По итогам заседания стороны подписали протокол и "Совместный план действий в сфере туризма на 2026–2028 годы".

15:00

Азербайджан и Греция подписали совместный план действий в сфере туризма на 2026-2028 годы.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "X".

Он отметил, что в Афинах состоялось VI заседание Межправительственной комиссии, сопредседателем которого он выступил вместе с заместителем министра иностранных дел Греции Теохарисом Теохарисом.

"Мы рассмотрели возможности расширения двустороннего партнерства во всех направлениях, реализации новых проектов и инициатив", - написал министр.

Шахбазов добавил, что достигнутые договоренности будут способствовать укреплению экономического партнерства.