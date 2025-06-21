Азербайджан и Албания развивают сотрудничество в сфере туризма

Азербайджан и Албания подписали развивают сотрудничество

Азербайджанское бюро по туризму и Албанское национальное агентство по туризму подписали Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, документ подписали председатель правления Азербайджанского бюро Флориан Зенгстшмид и генеральный директор Албанского национального агентства Зана Чела.

Меморандум в качестве основных приоритетов включает поддержку экологически ответственных туристических инициатив в соответствии с принципами действий по борьбе с изменением климата, принятыми в рамках COP29, и развитие круглогодичного туризма в прибрежных и горных районах, а также совместные мероприятия, такие как обмен информацией и опытом, маркетинговое сотрудничество, развитие профессиональных навыков, туристические ярмарки и т.д.