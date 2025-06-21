О нас

Азербайджан и Албания развивают сотрудничество в сфере туризма

Азербайджан и Албания развивают сотрудничество в сфере туризма Азербайджан и Албания подписали развивают сотрудничество
Туризм
21 июня 2025 г. 11:22
Азербайджан и Албания развивают сотрудничество в сфере туризма

Азербайджанское бюро по туризму и Албанское национальное агентство по туризму подписали Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, документ подписали председатель правления Азербайджанского бюро Флориан Зенгстшмид и генеральный директор Албанского национального агентства Зана Чела.

Меморандум в качестве основных приоритетов включает поддержку экологически ответственных туристических инициатив в соответствии с принципами действий по борьбе с изменением климата, принятыми в рамках COP29, и развитие круглогодичного туризма в прибрежных и горных районах, а также совместные мероприятия, такие как обмен информацией и опытом, маркетинговое сотрудничество, развитие профессиональных навыков, туристические ярмарки и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Albaniya ilə turizm əməkdaşlığına dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

Другие новости из категории

Теймур Гасанов: Габала становится частью глобальной авиационной карты
Теймур Гасанов: Габала становится частью глобальной авиационной карты
19 июня 2025 г. 15:19
В Гахе обсудили новый план действий по развитию туризма
ФотоВ Гахе обсудили новый план действий по развитию туризма
17 июня 2025 г. 12:16
Турпоток из Израиля в Азербайджан в мае вырос на 98%
Турпоток из Израиля в Азербайджан в мае вырос на 98%
16 июня 2025 г. 10:36
Кянан Гулузаде: Средний коридор открывает перспективы в сфере туризма
Кянан Гулузаде: Средний коридор открывает перспективы в сфере туризма
14 июня 2025 г. 10:25
В Карабахе формируются новые турпродукты с кластерным подходом
В Карабахе формируются новые турпродукты с кластерным подходом
13 июня 2025 г. 16:57
За последние 8 лет число отелей в Азербайджане увеличилось более чем на 44%
За последние 8 лет число отелей в Азербайджане увеличилось более чем на 44%
13 июня 2025 г. 15:50
В Шахдаге строится новая 10-километровая лыжная трасса
В "Шахдаге" строится новая 10-километровая лыжная трасса
13 июня 2025 г. 15:49
Вклад туризма в ВВП Азербайджана к 2030 году 11,5 млрд манатов
Вклад туризма в ВВП Азербайджана к 2030 году 11,5 млрд манатов
13 июня 2025 г. 15:48
В Китае откроется официальный туристический офис Азербайджана
В Китае откроется официальный туристический офис Азербайджана
13 июня 2025 г. 15:29
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi