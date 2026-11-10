КНДР начнет оснащать ВМС новыми скоростными торпедами в 2027 году

КНДР начнет оснащать свои военно-морские силы новыми высокоскоростными торпедами в начале 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) по итогам испытаний нового торпедного комплекса.

"Новая торпедная система вооружения начнет поступать на оснащение военно-морского флота с начала 2027 года", - говорится в сообщении агентства.

По данным ЦТАК, испытательный пуск состоялся 9 ноября в Японском море. Специалисты Академии оборонных наук, Главного ракетного управления и Управления исследований торпедного вооружения КНДР проверили боевую эффективность новой системы, разработанной совместно оборонными научно-исследовательскими учреждениями республики.

В агентстве отметили, что испытания проводились в рамках плановой работы по совершенствованию технологий вооружения. Технические характеристики торпеды и результаты испытательного пуска не раскрываются.