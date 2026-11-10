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    КНДР начнет оснащать ВМС новыми скоростными торпедами в 2027 году

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 02:19
    КНДР начнет оснащать ВМС новыми скоростными торпедами в 2027 году

    КНДР начнет оснащать свои военно-морские силы новыми высокоскоростными торпедами в начале 2027 года.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) по итогам испытаний нового торпедного комплекса.

    "Новая торпедная система вооружения начнет поступать на оснащение военно-морского флота с начала 2027 года", - говорится в сообщении агентства.

    По данным ЦТАК, испытательный пуск состоялся 9 ноября в Японском море. Специалисты Академии оборонных наук, Главного ракетного управления и Управления исследований торпедного вооружения КНДР проверили боевую эффективность новой системы, разработанной совместно оборонными научно-исследовательскими учреждениями республики.

    В агентстве отметили, что испытания проводились в рамках плановой работы по совершенствованию технологий вооружения. Технические характеристики торпеды и результаты испытательного пуска не раскрываются.

    Перевооружение ВМС Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
    KXDR Hərbi Dəniz Qüvvələrini yeni sürətli torpedalarla təchiz edəcək
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