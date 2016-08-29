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    AZAL вышел на малазийский рынок

    Компания расширяет деятельность за пределами страны

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) расширяет деятельность за рубежом. Как передает Report, AZAL назначил компанию AviaReps своим новым представителем в Малайзии.

    Будучи представителем AZAL, AviaReps Malaysia будет осуществлять деятельность по продажам и маркетингу в Малайзии.

    Директор по продажам и наземным операциям компании Назим Самедов отметил, что открытие представительства в Малайзии стало следствием роста интереса компании к этому рынку.

    Отметим, что компания AviaReps также представляет интересы "Азербайджанских авиалиний" в Германии и Франции. Компания имеет 58 офисов в 43 странах мира. 

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