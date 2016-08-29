AZAL вышел на малазийский рынок

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) расширяет деятельность за рубежом. Как передает Report, AZAL назначил компанию AviaReps своим новым представителем в Малайзии.

Будучи представителем AZAL, AviaReps Malaysia будет осуществлять деятельность по продажам и маркетингу в Малайзии.

Директор по продажам и наземным операциям компании Назим Самедов отметил, что открытие представительства в Малайзии стало следствием роста интереса компании к этому рынку.

Отметим, что компания AviaReps также представляет интересы "Азербайджанских авиалиний" в Германии и Франции. Компания имеет 58 офисов в 43 странах мира.