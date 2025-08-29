AZAL возобновляет прямые рейсы на Мальдивы
Туризм
29 августа, 2025
- 18:13
"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 27 октября возобновят прямые рейсы на Мальдивские острова.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.
Рейсы по направлению Баку–Мале будут осуществляться 3 раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам.
Билеты можно забронировать через официальный сайт и мобильное приложение авиакомпании.
Напомним, что AZAL впервые начал прямые рейсы в город Мале 9 ноября 2024 года.
