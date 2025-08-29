    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    AZAL возобновляет прямые рейсы на Мальдивы

    Туризм
    • 29 августа, 2025
    • 18:13
    AZAL возобновляет прямые рейсы на Мальдивы

    "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 27 октября возобновят прямые рейсы на Мальдивские острова.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

    Рейсы по направлению Баку–Мале будут осуществляться 3 раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам.

    Билеты можно забронировать через официальный сайт и мобильное приложение авиакомпании.

    Напомним, что AZAL впервые начал прямые рейсы в город Мале 9 ноября 2024 года.

    AZAL   Мальдивы   авиарейсы  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    AZAL Maldivlərə birbaşa uçuşları bərpa edir
    Английская версия Английская версия
    AZAL resumes direct flights to Maldives

    Последние новости

    19:30

    В Армении по обвинению в шпионаже арестована сотрудница МИД

    В регионе
    19:27

    Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее ракетные удары РФ по Киеву

    Другие страны
    19:23

    Турция назначила нового главу Служебной группы в Азербайджане

    Внутренняя политика
    19:22

    Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судей

    В регионе
    19:18

    USAID официально перешел в режим ликвидации

    Другие страны
    19:10

    В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:03

    Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в Малайзию

    Бизнес
    19:00

    Франция и Германия предоставят Украине больше средств ПВО

    Другие страны
    18:42

    Вице-президент SOCAR: Пересмотра долгосрочных газовых контрактов не ожидается

    Энергетика
    Лента новостей