    AZAL Maldivlərə birbaşa uçuşları bərpa edir

    Turizm
    • 29 avqust, 2025
    • 18:04
    AZAL Maldivlərə birbaşa uçuşları bərpa edir

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) oktyabrın 27-dən etibarən Maldiv adalarına birbaşa uçuşları bərpa edəcək.

    "Report" bu barədə AZAL-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, uçuşlar Bakı–Male istiqamətində həftədə 3 dəfə – bazar ertəsi, cümə axşamı və şənbə günləri həyata keçiriləcək.

    Biletləri AZAL-ın rəsmi saytı və mobil tətbiqi vasitəsilə bron etmək mümkündür.

    Xatırladaq ki, AZAL ilk dəfə 9 noyabr 2024-cü ildə Male şəhərinə birbaşa uçuşlara başlayıb.

    AZAL возобновляет прямые рейсы на Мальдивы
    AZAL resumes direct flights to Maldives

