Азада Гусейнова: Природные ресурсы Азербайджана — потенциал для оздоровительного туризма

    Туризм
    • 15 октября, 2025
    • 10:51
    Азербайджан обладает значительными возможностями для развития оздоровительного туризма благодаря своим уникальным природным ресурсам.

    Как передает Report, об этом заявила заместитель председателя Госагентства по туризму Азада Гусейнова на II Азербайджанской конференции по оздоровительному туризму в Баку.

    По словам Гусейновой, оздоровительный туризм занимает особое место среди других направлений и имеет стратегическое значение как в экономическом, так и в социальном плане.

    "Эта сфера не только приносит дополнительную валютную выручку, но и способствует повышению качества жизни людей, укреплению культуры здоровья и росту международного авторитета Азербайджана", - отметила она.

    Гусейнова подчеркнула, что Азербайджан обладает богатыми природными ресурсами и современной инфраструктурой, создающими значительный потенциал для развития этого направления.

    "Нефть Нафталана, соляная гора в Нахчыване, природные бальнеологические источники Карабаха и Восточного Зангезура известны с древности. Кроме того, центры здоровья в Абшероне, Шабране, Габале, Лянкяране и Шеки пользуются популярностью у местных и иностранных туристов", - добавила она.

    Замглавы агентства выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание, которое уделяется развитию туризма и медицинской сферы.

    Azadə Hüseynova: "Zəngin təbii resurslarımız sağlamlıq turizmi üçün böyük potensialdır"
    Azerbaijan's rich natural resources hold great potential for health tourism

