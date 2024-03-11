Авиарейс AZAL Анкара-Баку задерживается по технической причине

Вылет воздушного судна, выполнявшего рейс J2 8004 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Анкара-Баку, задерживается по технической причине.
Как сообщили Report в пресс-службы ЗАО Azerbaijan Airlines, все пассажиры этого авиарейса будут размещены в отеле рядом с аэропортом Эсенбога и, согласно правилам авиакомпании, обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.
При возникновении вопросов можно обратиться в кол-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected].
Авиакомпания приносит извинения за возникшие неудобства.