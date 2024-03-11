О нас

Авиарейс AZAL Анкара-Баку задерживается по технической причине

Авиарейс AZAL Анкара-Баку задерживается по технической причине Вылет воздушного судна, выполнявшего рейс J2 8004 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Анкара-Баку, задерживается по технической причине.
Туризм
11 марта 2024 г. 18:49
Авиарейс AZAL Анкара-Баку задерживается по технической причине

Вылет воздушного судна, выполнявшего рейс J2 8004 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Анкара-Баку, задерживается по технической причине.

Как сообщили Report в пресс-службы ЗАО Azerbaijan Airlines, все пассажиры этого авиарейса будут размещены в отеле рядом с аэропортом Эсенбога и, согласно правилам авиакомпании, обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.

При возникновении вопросов можно обратиться в кол-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected].

Авиакомпания приносит извинения за возникшие неудобства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın Ankara-Bakı təyyarəsi texniki səbəbdən gecikir

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi