Авиакомпания Nordstar запускает рейс из Норильска в Баку 

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Российская авиакомпания Nordstar 5 марта начнет выполнять рейсы из Норильска в Баку через Самару.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Сейчас самолеты авиакомпании летают в Баку через Уфу, с учетом маршрута через Самару количество рейсов из арктического города в столицу Азербайджана увеличится до двух в неделю. Рейсы по новым направлениям будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Авиакомпания NordStar - российская авиакомпания, входящая в группу компаний "Норникель", входит в число крупных российских авиаперевозчиков с пассажирооборотом более 1 млн пассажиров в год. Авиапарк состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737-800 и турбовинтовых воздушных судов ATR 42-500.