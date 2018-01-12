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    Авиакомпания Nordstar запускает рейс из Норильска в Баку 

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Российская авиакомпания Nordstar 5 марта начнет выполнять рейсы из Норильска в Баку через Самару. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

    Сейчас самолеты авиакомпании летают в Баку через Уфу, с учетом маршрута через Самару количество рейсов из арктического города в столицу Азербайджана увеличится до двух в неделю. Рейсы по новым направлениям будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

    Авиакомпания NordStar - российская авиакомпания, входящая в группу компаний "Норникель", входит в число крупных российских авиаперевозчиков с пассажирооборотом более 1 млн пассажиров в год. Авиапарк состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737-800 и турбовинтовых воздушных судов ATR 42-500.

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