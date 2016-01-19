​Авиакомпании Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Турции обсудят стоимость перелетов по "Шелковому пути"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Стамбуле проходит заседание Турецкого совета рабочей группы по туризму, сообщает Report со ссылкой на киргизские СМИ.

На заседании планируется доработать практические детали современного туристического пакета на "Шелковом Пути". Также в рамках заседания планируется организация встречи с представителями авиалиний Казахстана (Air Astana), Азербайджана (AZAL) и Turkish Airlines (THY) для обсуждения стоимости авиаперелетов для пользователей единого турпакета по "Шелковому пути".