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    ​Авиакомпании Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Турции обсудят стоимость перелетов по "Шелковому пути"

    Азербайджан представляет на заседании авиакомпания AZAL

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Стамбуле проходит заседание Турецкого совета рабочей группы по туризму, сообщает Report со ссылкой на киргизские СМИ.

    На заседании планируется доработать практические детали современного туристического пакета на "Шелковом Пути". Также в рамках заседания планируется организация встречи с представителями авиалиний Казахстана (Air Astana), Азербайджана (AZAL) и Turkish Airlines (THY) для обсуждения стоимости авиаперелетов для пользователей единого турпакета по "Шелковому пути".

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