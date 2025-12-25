Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Анар Ибрагимов: Открытие Hilton Garden Inn Agdam даст импульс развитию туризма в регионе

    Туризм
    • 25 декабря, 2025
    • 14:21
    Анар Ибрагимов: Открытие Hilton Garden Inn Agdam даст импульс развитию туризма в регионе

    В Агдаме открыт 287-местный отель Hilton Garden Inn Agdam, который располагает 127 номерами различных категорий.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом журналистам в ходе медиатура по району рассказал директор отеля Анар Ибрагимов.

    По его словам, отель, расположенный на территории площадью более 2 гектаров, состоит из трех блоков – двух-, шести- и семиэтажного. В здании отеля на 287 мест имеется 127 номеров различного класса. Здесь также функционируют ресторан, зона общественного питания, конференц-зал, зал для мероприятий и банкетный зал, созданы крытый бассейн, спортзал. На территории отеля проведены масштабные работы по благоустройству. Здесь постоянной работой обеспечены 120 человек. Новый отель расположен недалеко от Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, Агдамского центра мугама, Агдамского промышленного парка и других объектов социальной инфраструктуры.

    А. Ибрагимов напомнил, что закладка фундамента отеля состоялась в 2022 году при участии Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, отметив, что открытие комплекса даст новый импульс развитию туризма в регионе.

    "В рамках восстановительных работ в освобожденных районах формирование туристической инфраструктуры является одним из приоритетов. Строятся современные отели и гостиничные комплексы, создаются условия для реализации туристического потенциала. Эти объекты обеспечивают комфортное размещение туристов и широкие возможности для отдыха", - подчеркнул он.

    Отметим, что Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля 23 декабря.

    Hilton Garden Inn Agdam медиатур Агдам туризм инфраструктура гостиничный бизнес
    Фото
    "Hilton Garden Inn Agdam" hotelində müxtəlif siniflərə aid ümumilikdə 127 otaq var
    Фото
    Anar Ibrahimov: Opening of Hilton Garden Inn Agdam will boost tourism in the region

    Последние новости

    14:37

    Аркадий Гукасян выступает с последним словом в суде

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL

    Внутренняя политика
    14:27

    В Армении задержаны члены ОПГ за сексуальную эксплуатацию детей и оборот наркотиков

    В регионе
    14:23
    Фото

    Мощность предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме составляет 7,2 тыс. тонн

    Бизнес
    14:21
    Фото

    Анар Ибрагимов: Открытие Hilton Garden Inn Agdam даст импульс развитию туризма в регионе

    Туризм
    14:16
    Фото

    В Агдаме во второй жилой комплекс до конца декабря переселят 104 семьи

    Внутренняя политика
    14:14
    Фото

    Предприятие в Агдаме планирует выпускать 4 тыс. комплектов мебели ежегодно

    Бизнес
    14:05

    Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктами

    Другие страны
    14:00

    Премьеры Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

    Внутренняя политика
    Лента новостей