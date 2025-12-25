Анар Ибрагимов: Открытие Hilton Garden Inn Agdam даст импульс развитию туризма в регионе

В Агдаме открыт 287-местный отель Hilton Garden Inn Agdam, который располагает 127 номерами различных категорий.

Как сообщает корреспондент Report, об этом журналистам в ходе медиатура по району рассказал директор отеля Анар Ибрагимов.

По его словам, отель, расположенный на территории площадью более 2 гектаров, состоит из трех блоков – двух-, шести- и семиэтажного. В здании отеля на 287 мест имеется 127 номеров различного класса. Здесь также функционируют ресторан, зона общественного питания, конференц-зал, зал для мероприятий и банкетный зал, созданы крытый бассейн, спортзал. На территории отеля проведены масштабные работы по благоустройству. Здесь постоянной работой обеспечены 120 человек. Новый отель расположен недалеко от Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, Агдамского центра мугама, Агдамского промышленного парка и других объектов социальной инфраструктуры.

А. Ибрагимов напомнил, что закладка фундамента отеля состоялась в 2022 году при участии Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, отметив, что открытие комплекса даст новый импульс развитию туризма в регионе.

"В рамках восстановительных работ в освобожденных районах формирование туристической инфраструктуры является одним из приоритетов. Строятся современные отели и гостиничные комплексы, создаются условия для реализации туристического потенциала. Эти объекты обеспечивают комфортное размещение туристов и широкие возможности для отдыха", - подчеркнул он.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля 23 декабря.