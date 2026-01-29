AmCham: Таможенные пошлины на импорт гостиничного оборудования следует отменить

Предлагается отмена таможенных пошлин на импорт мебели и интерьерного оснащения с целью обновления материально-технической базы отелей в Азербайджане и приведения их в соответствие с международными стандартами.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) "Белая книга - 2025".

В документе указывается, что в настоящее время таможенные пошлины, применяемые при импорте товаров категории OS&E (операционные поставки и оборудование) и FF&E (мебель, интерьер и оборудование), создают дополнительную финансовую нагрузку для владельцев отелей и замедляют процесс модернизации. Эти расходы в конечном итоге негативно влияют на качество обслуживания.

В отчете подчеркивается, что отмена указанных пошлин может ускорить развитие гостиничного сектора, улучшить инвестиционный климат и повысить интерес международных инвесторов к туристическому рынку Азербайджана.