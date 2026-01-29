Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    AmCham: Таможенные пошлины на импорт гостиничного оборудования следует отменить

    Туризм
    • 29 января, 2026
    • 15:39
    AmCham: Таможенные пошлины на импорт гостиничного оборудования следует отменить

    Предлагается отмена таможенных пошлин на импорт мебели и интерьерного оснащения с целью обновления материально-технической базы отелей в Азербайджане и приведения их в соответствие с международными стандартами.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) "Белая книга - 2025".

    В документе указывается, что в настоящее время таможенные пошлины, применяемые при импорте товаров категории OS&E (операционные поставки и оборудование) и FF&E (мебель, интерьер и оборудование), создают дополнительную финансовую нагрузку для владельцев отелей и замедляют процесс модернизации. Эти расходы в конечном итоге негативно влияют на качество обслуживания.

    В отчете подчеркивается, что отмена указанных пошлин может ускорить развитие гостиничного сектора, улучшить инвестиционный климат и повысить интерес международных инвесторов к туристическому рынку Азербайджана.

    AmCham Azerbaijan гостиничное оборудование таможенные пошлины
    "AmCham": Hotellər üçün avadanlıqların idxalında gömrük rüsumları ləğv edilməlidir
    AmCham: Customs duties on hotel equipment imports should be abolished
    Ты - Король

    Последние новости

    16:42

    АПБА предупредило бизнес о случаях обмана в сфере дезинфекции

    Внутренняя политика
    16:42

    ЕК зарегистрировала инициативу по отказу от импорта из РФ и Беларуси

    Другие страны
    16:37

    Начались торги по продаже аэропорта "Домодедово"

    Инфраструктура
    16:30

    ЕС предоставит Украине и Молдове срочную гумпомощь в 153 млн евро

    Другие страны
    16:30

    В Грузии раскрыта незаконная схема уклонения от военной службы, задержан 21 человек

    В регионе
    16:28

    Кабмин внес изменения в постановление по бланкам строгой отчетности

    Финансы
    16:26

    На трассе Зыхский круг - аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:25

    На Тбилисском проспекте в Баку появятся "карманные" полосы для левого поворота

    Инфраструктура
    16:16

    В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского сухогруза - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    Лента новостей