AmCham: Таможенные пошлины на импорт гостиничного оборудования следует отменить
- 29 января, 2026
- 15:39
Предлагается отмена таможенных пошлин на импорт мебели и интерьерного оснащения с целью обновления материально-технической базы отелей в Азербайджане и приведения их в соответствие с международными стандартами.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) "Белая книга - 2025".
В документе указывается, что в настоящее время таможенные пошлины, применяемые при импорте товаров категории OS&E (операционные поставки и оборудование) и FF&E (мебель, интерьер и оборудование), создают дополнительную финансовую нагрузку для владельцев отелей и замедляют процесс модернизации. Эти расходы в конечном итоге негативно влияют на качество обслуживания.
В отчете подчеркивается, что отмена указанных пошлин может ускорить развитие гостиничного сектора, улучшить инвестиционный климат и повысить интерес международных инвесторов к туристическому рынку Азербайджана.