Ахмед Гурбанов: С открытием сухопутных границ турпоток в Азербайджан увеличится в два раза

Азербайджан должен в скором времени открыть сухопутные границы. В этом случае поток туристов в страну увеличится в 2 раза.

Азербайджан должен в скором времени открыть сухопутные границы. В этом случае поток туристов в страну увеличится в два раза.

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Ахмед Гурбанов, комментируя предстоящую деятельность для привлечения туристов в Азербайджан в предстоящие праздники Рамазан и Гурбан.

По его мнению, сохранение закрытых сухопутных границ препятствует притоку туристов в Азербайджан из всех стран, в том числе из мусульманских.

"В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) с 2020 года произошло значительное сокращение числа туристов во всем мире. Хотя в прошлом и в этом году наблюдался рост числа туристов, показатели еще не достигли уровня 2019 года. По мере поэтапного открытия границ количество туристов также будет расти, и у нас будет возможность увидеть предыдущие показатели. В настоящее время туристы приезжают в нашу страну чаще всего по праздникам и в летний сезон. Мы должны принять во внимание предстоящие праздники Рамазан и Гурбан, которые также являются священными для мусульманского мира. Мусульмане отмечают эти праздники на высоком уровне, посещают другие страны.

Думаю, что в предстоящие праздничные дни к нам снова приедут туристы из арабских стран. Азербайджан уже открыл свои воздушные границы более чем 70 странам. Среди них ОАЭ, Саудовская Аравия. Естественно, мы ждем гостей из Турции и Ирана. В преддверии праздника Новруз поток туристов из Ирана в Азербайджан был меньше, чем в предыдущие годы. С одной стороны, причина в пандемии, другая причина связана с геополитической ситуацией в мире. Нынешний кризис, война влияют как на доходы людей, так и удерживают их от поездок в другие страны. Я думаю, что закрытые сухопутные границы также мешают притоку иранских туристов, которым выгоднее пересекать границу на личном транспорте. Сейчас они могут добраться до Азербайджана только воздушным транспортом, что не соответствует бюджету многих иранских туристов. Поэтому их число сократилось”, - отметил он.

По его словам, отмена ПЦР-теста стало правильным решением, которое создаст более благоприятные условия для роста числа туристов.

В январе-марте этого года Азербайджан посетили 246 277 туристов из-за рубежа. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.