Абульфас Гараев: Мы рады видеть в Азербайджане столько туристов

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ История туризма Азербайджана молодая, но мы с помощью проектов и идей хотим поставить страну на туристическую карту.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, выступая на сессии "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития" в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По его словам, Азербайджан пытается комбинировать традиционное гостеприимство с красивой природой, памятниками истории: "Но индустрия все еще рассматривает идеи, которые могут поставить страну на туристическую карту. Наша страна переживала период конфликта, нестабильности, но с 2001 года мы серьезно задумались о сфере туризма. И сегодня мы рады видеть в Азербайджане столько туристов из Европы, Ближнего и Дальнего Востока, но мы стараемся привлечь еще больше туристов".

В этом плане он отметил важность проводимого в Азербайджане IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.