Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    АБР привлек Азербайджан к региональному проекту по устойчивому туризму

    Туризм
    • 06 ноября, 2025
    • 14:46
    АБР привлек Азербайджан к региональному проекту по устойчивому туризму

    Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение технической помощи в рамках регионального проекта "Устойчивый туризм и торговля услугами", направленного на поддержку цифровой трансформации и устойчивого развития туризма в 10 странах, включая Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на АБР, наряду с Азербайджаном проект охватывает также Грузию, Китай, Пакистан, Монголию и государства Центральной Азии.

    Финансирование в размере 550 тыс. долларов США будет предоставлено через Специальный фонд технической помощи.

    По информации банка, техническая помощь будет направлена на устранение барьеров, препятствующих развитию туристического сектора, путем внедрения цифровых инноваций и политики, ориентированной на устойчивость. Это позволит повысить вклад туризма в региональную торговлю и экономическую диверсификацию.

    "Цель проекта заключается в укреплении торговли услугами, сосредоточившись на туризме и цифровых сервисах в регионе ЦАРЭС, продвигая умные, экологичные и инклюзивные цифровые решения и создавая дружественную для туристов среду. Основное внимание уделяется улучшению трансграничной связности, развитию устойчивой и эффективной туристической политики и ускорению цифровой трансформации", - отмечает АБР.

    Банк подчеркивает, что проект внедрит экологичные и цифровые решения в сфере туризма для повышения конкурентоспособности и устойчивости региона, создавая беспрепятственные и культурно насыщенные туристические впечатления.

    Эти инициативы основаны на предыдущих проектах АБР и отражают приверженность стран ЦАРЭС дальнейшему региональному сотрудничеству и реализации Стратегии и Плана действий по туризму ЦАРЭС.

    По утверждению АБР, регион обладает значительным потенциалом для развития культурного, природного и трансграничного туризма, однако его рост сдерживается низкой цифровизацией, слабой межинституциональной координацией и неэффективными пограничными процедурами. Новый проект будет способствовать решению этих проблем, а также продвижению экологизации торговли и климатических решений в рамках инициативы "Интегрированная торговая повестка ЦАРЭС 2030".

    Ожидается, что реализация проекта приведет к расширению и цифровизации умной, устойчивой и инклюзивной торговли услугами, в том числе в туристической сфере. Также будет оказана поддержка институтам, ответственным за разработку и координацию политики в этой области.

    Первоначальный срок завершения проекта - 31 декабря 2030 года.

    Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов США, из которых 4,4 млрд долларов направлены на государственный сектор и 1,2 млрд долларов - в частный. Наибольшие объемы вложений пришлись на транспортные (1,5 млрд долларов) и энергетические проекты (1,7 млрд долларов).

    АБР был основан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле (Филиппины). В состав акционеров входят 69 стран, из которых 50 - из Азиатско-Тихоокеанского региона.

    АБР Азербайджан Узбекистан Грузия Казахстан Кыргызстан Монголия Пакистан Китай Таджикистан Туркменистан

    Последние новости

    14:59

    Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria

    Другие страны
    14:50
    Фото

    В Украине начальник отделения полиции скрылся с конфискованными деньгами

    Другие страны
    14:49

    Полузащитник "Карабаха" получил перелом в матче против "Челси"

    Футбол
    14:46

    АБР привлек Азербайджан к региональному проекту по устойчивому туризму

    Туризм
    14:40

    Заур Алиев: В Азербайджане 43% медицинских пунктов непригодны для оказания услуг

    Здоровье
    14:34

    Сахиль Бабаев: Расходы на здравоохранение в бюджете-2026 достигнут исторического рекорда

    Внутренняя политика
    14:28

    Автодорога Горадиз–Джебраил-Зангилан–Агбенд будет платной

    Инфраструктура
    14:26

    В Грузии предъявили обвинения Саакашвили и еще семерым в саботаже конституционного строя

    В регионе
    14:20

    Автодорога Горадиз–Зангилан–Агбенд строится в соответствии с новейшими технологиями

    Инфраструктура
    Лента новостей