АБР привлек Азербайджан к региональному проекту по устойчивому туризму

Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение технической помощи в рамках регионального проекта "Устойчивый туризм и торговля услугами", направленного на поддержку цифровой трансформации и устойчивого развития туризма в 10 странах, включая Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, наряду с Азербайджаном проект охватывает также Грузию, Китай, Пакистан, Монголию и государства Центральной Азии.

Финансирование в размере 550 тыс. долларов США будет предоставлено через Специальный фонд технической помощи.

По информации банка, техническая помощь будет направлена на устранение барьеров, препятствующих развитию туристического сектора, путем внедрения цифровых инноваций и политики, ориентированной на устойчивость. Это позволит повысить вклад туризма в региональную торговлю и экономическую диверсификацию.

"Цель проекта заключается в укреплении торговли услугами, сосредоточившись на туризме и цифровых сервисах в регионе ЦАРЭС, продвигая умные, экологичные и инклюзивные цифровые решения и создавая дружественную для туристов среду. Основное внимание уделяется улучшению трансграничной связности, развитию устойчивой и эффективной туристической политики и ускорению цифровой трансформации", - отмечает АБР.

Банк подчеркивает, что проект внедрит экологичные и цифровые решения в сфере туризма для повышения конкурентоспособности и устойчивости региона, создавая беспрепятственные и культурно насыщенные туристические впечатления.

Эти инициативы основаны на предыдущих проектах АБР и отражают приверженность стран ЦАРЭС дальнейшему региональному сотрудничеству и реализации Стратегии и Плана действий по туризму ЦАРЭС.

По утверждению АБР, регион обладает значительным потенциалом для развития культурного, природного и трансграничного туризма, однако его рост сдерживается низкой цифровизацией, слабой межинституциональной координацией и неэффективными пограничными процедурами. Новый проект будет способствовать решению этих проблем, а также продвижению экологизации торговли и климатических решений в рамках инициативы "Интегрированная торговая повестка ЦАРЭС 2030".

Ожидается, что реализация проекта приведет к расширению и цифровизации умной, устойчивой и инклюзивной торговли услугами, в том числе в туристической сфере. Также будет оказана поддержка институтам, ответственным за разработку и координацию политики в этой области.

Первоначальный срок завершения проекта - 31 декабря 2030 года.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов США, из которых 4,4 млрд долларов направлены на государственный сектор и 1,2 млрд долларов - в частный. Наибольшие объемы вложений пришлись на транспортные (1,5 млрд долларов) и энергетические проекты (1,7 млрд долларов).

АБР был основан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле (Филиппины). В состав акционеров входят 69 стран, из которых 50 - из Азиатско-Тихоокеанского региона.