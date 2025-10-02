Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    В Ханкенди стартовали соревнования по стрельбе из лука на III Играх СНГ

    • 02 октября, 2025
    • 13:07
    В Ханкенди стартовали соревнования по стрельбе из лука на III Играх СНГ

    В Ханкенди сегодня стартовали соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр СНГ.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдаринском и Ходжалинском районах.

    Соревнования организованы на городском стадионе Ханкенди. В турнире принимают участие 40 спортсменов из 7 стран. Азербайджан представлен 3 юношами и 3 девушками.

    За соревнованиями наблюдают жители города, студенты Карабахского университета, представители медиа.

    Отметим, что соревнования по стрельбе из лука завершатся 5 октября.

