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    В Баку состоялась церемония открытия Гран-при Азербайджана

    Спорт
    • 26 сентября, 2026
    • 14:55
    В Баку состоялась церемония открытия Гран-при Азербайджана

    Церемония открытия Гран-при Азербайджана "Формулы 1" состоялась на Бакинской городской трассе перед стартом основной гонки.

    Как сообщает Report, государственный гимн Азербайджана на церемонии исполнил народный артист страны, тенор Юсиф Эйвазов. После его выступления внимание зрителей вновь обратилось к пилотам.

    В этом году Бакинская городская трасса принимает "Формулу 1" в десятый раз.

    В оформлении кубка Гран-при использован образ пламени, символизирующий Азербайджан как Страну огней. Боковые части трофея украшены узорами, вдохновленными традициями азербайджанского ковроткачества. Таким образом, в дизайне кубка соединились символика страны и динамика "Формулы 1".

    Основная гонка начнется в 15:00.

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы 1
    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib
    Azerbaijan Grand Prix opening ceremony held at Baku City Circuit
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