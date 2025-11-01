Ульви Ганизаде возглавил рейтинг азербайджанских спортсменов по итогам октября

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг спортсменов страны по итогам октября 2025 года

Как сообщает Report, рейтинг возглавил борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде.

На втором месте - Хасрат Джафаров, также выступающий в греко-римской борьбе, третьим стал вольник Георгий Мешвилдишвили. Все трое набрали по 400 очков.

Олимпийский чемпион по дзюдо Зелим Коцоев занимает четвертую позицию с 350 очками. Пятое место - у борца вольного стиля Османа Нурмагомедова (340 очков).

В топ-10 также вошли: дзюдоист Зелим Цкаев (330), борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли (320), дзюдоист Эльджан Гаджиев (310), борец греко-римского стиля Мурад Ахмедиев и вольник Арсений Джиоев (по 250 очков).