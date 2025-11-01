Ульви Ганизаде возглавил рейтинг азербайджанских спортсменов по итогам октября
Спорт
- 01 ноября, 2025
- 11:25
Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг спортсменов страны по итогам октября 2025 года
Как сообщает Report, рейтинг возглавил борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде.
На втором месте - Хасрат Джафаров, также выступающий в греко-римской борьбе, третьим стал вольник Георгий Мешвилдишвили. Все трое набрали по 400 очков.
Олимпийский чемпион по дзюдо Зелим Коцоев занимает четвертую позицию с 350 очками. Пятое место - у борца вольного стиля Османа Нурмагомедова (340 очков).
В топ-10 также вошли: дзюдоист Зелим Цкаев (330), борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли (320), дзюдоист Эльджан Гаджиев (310), борец греко-римского стиля Мурад Ахмедиев и вольник Арсений Джиоев (по 250 очков).
Последние новости
11:30
Видео
В Баку началась подготовка к военному парадуАрмия
11:29
Суданский дипломат: Вскоре пройдет встреча для обсуждения политических отношений с АзербайджаномВнешняя политика
11:25
Ульви Ганизаде возглавил рейтинг азербайджанских спортсменов по итогам октябряСпорт
11:16
Фото
Фуад Мурадов обсудил возможности укрепления азербайджанской диаспоры в ГерманииДиаспора
11:07
Ильхам Алиев поздравил президента Алжира по случаю национального праздникаВнешняя политика
11:07
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос почти на 7%Финансы
10:58
Самия Сулуху Хассан переизбрана президентом ТанзанииДругие страны
10:52
Пограничники пресекли выезд свыше 500 человек с запретом на пересечение границы АзербайджанаВнутренняя политика
10:50