Ульви Ганизаде возглавил рейтинг азербайджанских спортсменов по итогам октября

    Спорт
    • 01 ноября, 2025
    • 11:25
    Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг спортсменов страны по итогам октября 2025 года

    Как сообщает Report, рейтинг возглавил борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде.

    На втором месте - Хасрат Джафаров, также выступающий в греко-римской борьбе, третьим стал вольник Георгий Мешвилдишвили. Все трое набрали по 400 очков.

    Олимпийский чемпион по дзюдо Зелим Коцоев занимает четвертую позицию с 350 очками. Пятое место - у борца вольного стиля Османа Нурмагомедова (340 очков).

    В топ-10 также вошли: дзюдоист Зелим Цкаев (330), борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли (320), дзюдоист Эльджан Гаджиев (310), борец греко-римского стиля Мурад Ахмедиев и вольник Арсений Джиоев (по 250 очков).

    Azərbaycan idmançılarının noyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    Лента новостей