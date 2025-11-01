İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Azərbaycan idmançılarının noyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    İdman
    • 01 noyabr, 2025
    • 11:07
    Azərbaycan idmançılarının noyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan idmançılarının 2025-ci il noyabrın 1-nə olan reytinq cədvəlini təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Reytinq siyahısında birinci pillədə Ülvü Qənizadə, ikinci Həsrət Cəfərov (hər ikisi yunan-Roma güləşi), üçüncü sırada isə Giorgi Meşvildişvili (sərbəst güləş) yer alıb. Hər üç idmançı 400 xala malikdir.

    Cüdo üzrə Olimpiya çempionu Zelim Kotsoyev 350 xalla dördüncüdür. Beşinci pillədə 340 xalla sərbəst güləşçi Osman Nurmaqomedov yer alıb.

    Növbəti sıralarda Zelim Tçkayev (cüdo, 330 xal), Eldəniz Əzizli (yunan-Roma güləşi, 320 xal), Elcan Hacıyev (cüdo, 310 xal), Murad Əhmədiyev (yunan-Roma güləşi, 250 xal), Arseniy Djioyev (sərbəst güləş, 250 xal) qərarlaşıblar.

    Gənclər və İdman Nazirliyi reytinq
    Ульви Ганизаде возглавил рейтинг азербайджанских спортсменов по итогам октября

