    Ульви Ганизаде: Финал с французским спортсменом стал самой напряженной схваткой

    Спорт
    • 23 сентября, 2025
    • 06:57
    Соревнование прошло очень тяжело, а самая напряжённая встреча состоялась в финале, так как это была моя третья схватка с французским спортсменом.

    Об этом Report сообщил двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Ульви Ганизаде.

    "Надеюсь, что достигнутый результат принес радость нашему народу. Я не должен почивать на достигнутом. Нужно сохранять титулы и увеличивать их количество. Верю, что смогу это сделать. Хочу поблагодарить каждого, кто приложил усилия для моего успеха: руководство федерации, тренеров, врачей - каждого отдельно. Надеюсь, что на будущих соревнованиях оправдаю их ожидания", - добавил он.

    Отметим, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, успешно выступившая на чемпионате мира в столице Хорватии, Загребе, вернулась на Родину.

    Лента новостей