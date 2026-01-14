Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    УЕФА не поддержал предложение об изменении правила офсайда

    Спорт
    • 14 января, 2026
    • 02:12
    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не поддержал предложение об изменении правила определения офсайда.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Times.

    Ранее испанская газета AS сообщила, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января.

    В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола (ФИФА), предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.

