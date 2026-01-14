İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    UEFA ofsayd qaydasının dəyişdirilməsi təklifini rədd edib

    İdman
    • 14 yanvar, 2026
    • 02:13
    UEFA ofsayd qaydasının dəyişdirilməsi təklifini rədd edib

    Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) ofsayd qaydasının dəyişdirilməsi təklifini rədd edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın "The Times" qəzeti məlumat yayıb.

    Daha əvvəl İspaniyanın "AS" qəzeti Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurasının (IFAB) yanvarın 20-də ofsayd qaydalarını dəyişdirməyi nəzərdən keçirəcəyini bildirmişdi.

    Hazırda, hücum edən oyunçunun qol vura biləcək bədəninin hər hansı bir hissəsi, ötürmə anında rəqibin qapısına qapıçı da daxil olmaqla, sonuncudan sonrakı müdafiəçi oyunçudan daha yaxındırsa, ofsayd hesab olunur.

    Daha əvvəl Beynəlxalq Futbol Federasiyasında (FİFA) qlobal futbolun inkişafı üzrə rəhbər vəzifəsini tutan "Arsenal"ın keçmiş baş məşqçisi Arsen Venger aşağıdakı dəyişikliyi təklif etmişdi: Əgər bədənin qol vura bilən hər hansı bir hissəsi sonuncudan sonrakı müdafiəçinin xəttində və ya arxasındadırsa, oyunçu ofsaydda deyil.

    uefa ofsayd
    УЕФА не поддержал предложение об изменении правила офсайда

    Son xəbərlər

    02:13

    UEFA ofsayd qaydasının dəyişdirilməsi təklifini rədd edib

    İdman
    01:49

    "Starlink" İranda interneti pulsuz edib

    Region
    01:17

    Üç regional ölkə ABŞ-ı İrana zərbə endirməməyə inandırmağa çalışır

    Region
    00:45

    ABŞ İrandakı gərginlik fonunda Qətərdəki hərbi mövcudluğunu gücləndirib

    Digər ölkələr
    00:17

    ABŞ neftin qiymətinin 53 dollar olmasını istəyir

    Digər ölkələr
    00:00

    Maykl Kerrik "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi təyin edilib

    Futbol
    23:39

    Saar: İsrail BMT-nin bir sıra qurumları ilə əlaqələri kəsir

    Digər ölkələr
    23:28

    KİV: Uitkoff ilə Pəhləvinin gizli görüşü keçirilib

    Digər ölkələr
    23:16

    ABŞ və Ermənistan TRIPP-in reallaşması ilə bağlı birgə bəyannamə qəbul ediblər - YENİLƏNİB

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti