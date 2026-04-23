    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Сахиль Бабаев переизбран президентом Федерации бокса Азербайджана

    Состоялось общее собрание Федерации бокса Азербайджана (ФБА) при участии министра молодежи и спорта Фарида Гаибова.

    Как сообщает Report, генеральный секретарь ФБА Наги Сафаров представил отчет о работе, проделанной федерацией за 2022-2026 годы.

    Было отмечено, что пристальное внимание президента Ильхама Алиева развитию спорта в Азербайджане позволило добиться новых достижений и в сфере бокса.

    "За последние 4 года наши боксеры завоевали на международных соревнованиях в общей сложности 650 медалей, из которых 178 золотых, 165 серебряных и 307 бронзовых. Кроме того, в рамках ряда международных соревнований были установлены новые рекорды. Предприняты важные шаги в направлении повышения опыта молодых тренеров и судей, укреплена материально-техническая база в сфере бокса как в Баку, так и в регионах", - заявил он на мероприятии.

    Затем были проведены выборы руководства федерации на последующие 4 года. По результатам голосования Сахиль Бабаев переизбран президентом Федерации бокса Азербайджана, Натиг Гасанов и Вагиф Кязымов - вице-президентами, Фуад Гаджиев и Ровшан Гусейнов - членами Правления.

    В завершение Сахиль Бабаев выразил благодарность за оказанное доверие и сообщил о предстоящих планах деятельности ФБА.

    Sahil Babayev yenidən Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidenti seçilib

    США фиксируют новые попытки минирования Ормузского пролива со стороны Ирана

    Михаил Федоров: Киев вывел на новый уровень технологии беспилотной обороны

    ВВС США планируют закупить около 4,3 тыс. ракет JASSM в ближайшие пять лет

    В Гяндже три человека отравились лекарственным препаратом, один погиб

    Зеленский предлагает странам Кавказа сотрудничество в сфере ПВО

    В Дагестане мужчина напал с ножом на врачей в больнице

    Узбекистан и Турция намерены укреплять военное сотрудничество

    Пашинян осудил сожжение турецкого флага членами Дашнакцутюн

    В Брюсселе открылась выставка "Краски Азербайджана: страна мультикультурализма"

