Состоялось общее собрание Федерации бокса Азербайджана (ФБА) при участии министра молодежи и спорта Фарида Гаибова.

Как сообщает Report, генеральный секретарь ФБА Наги Сафаров представил отчет о работе, проделанной федерацией за 2022-2026 годы.

Было отмечено, что пристальное внимание президента Ильхама Алиева развитию спорта в Азербайджане позволило добиться новых достижений и в сфере бокса.

"За последние 4 года наши боксеры завоевали на международных соревнованиях в общей сложности 650 медалей, из которых 178 золотых, 165 серебряных и 307 бронзовых. Кроме того, в рамках ряда международных соревнований были установлены новые рекорды. Предприняты важные шаги в направлении повышения опыта молодых тренеров и судей, укреплена материально-техническая база в сфере бокса как в Баку, так и в регионах", - заявил он на мероприятии.

Затем были проведены выборы руководства федерации на последующие 4 года. По результатам голосования Сахиль Бабаев переизбран президентом Федерации бокса Азербайджана, Натиг Гасанов и Вагиф Кязымов - вице-президентами, Фуад Гаджиев и Ровшан Гусейнов - членами Правления.

В завершение Сахиль Бабаев выразил благодарность за оказанное доверие и сообщил о предстоящих планах деятельности ФБА.