    Sahil Babayev yenidən Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidenti seçilib

    Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovun iştirakı ilə Azərbaycan Boks Federasiyasının ümumi yığıncağı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Boks Federasiyasının baş katibi Nağı Səfərov 2022-2026-cı illər ərzində federasiyada görülən işlərə dair hesabatı təqdim edib.

    Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan idmanının inkişafına xüsusi qayğısı ölkə boksunun da yeni nailiyyətlər əldə etməsinə imkan verib. Boksçularımız son 4 ildə beynəlxalq yarışlarda 178-i qızıl, 165-i gümüş və 307-si bürünc olmaqla, ümumilikdə 650 medal qazanıb. Habelə bir neçə rəsmi yarışlarda yeni rekordlar müəyyənləşdiriblər. Gənc məşqçi və hakimlərin təcrübələrinin artırılması istiqamətində də mühüm addımlar atılıb, Bakı ilə yanaşı, bölgələrdə də boks idman növü üzrə maddi-texniki baza gücləndirilib.

    Ardınca növbəti 4 il üçün federasiya rəhbərliyinə seçkilər keçirilib.

    Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Sahil Babayev yenidən Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidenti, Natiq Həsənov və Vaqif Kazımov vitse-prezidentləri, Fuad Hacıyev və Rövşən Hüseynov İdarə Heyətinin üzvləri seçiliblər.

    Sonda Sahil Babayev göstərilən etimada görə təşəkkürünü bildirib və federasiyanın qarşıdakı fəaliyyət planları barədə məlumat verib.

    Azərbaycan Boks Federasiyası Sahil Babayev Natiq Həsənov Vaqif Kazımov Fuad Hacıyev Rövşən Hüseynov
    Сахиль Бабаев переизбран президентом Федерации бокса Азербайджана

    Son xəbərlər

    00:55
    Foto

    ABŞ ordusu növbəti beş ildə təxminən 4300 "JASSM" raketi almağı planlaşdırır

    Xarici siyasət
    00:21

    Müctəba Xamenei: İranlıların birliyi ABŞ-ni sarsıdıb

    Region
    00:11

    Zelenski Qafqaz ölkələrinə HHM sahəsində əməkdaşlıq təklif edib

    Digər ölkələr
    23:51

    Tramp Con Felanın öz administrasiyasına qayıtmasını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    23:43

    Gəncədə üç nəfər dərmandan zəhərlənib, biri ölüb

    Hadisə
    23:35

    İtv-nin baş direktoru vəzifəsinə sənəd qəbulu başlayıb

    Media
    23:24

    Starmer Britaniyada proksi hücumlar təhlükəsinin artdığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    23:11

    Şavkat Mirziyoyevə Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq haqqında məlumat verilib

    Region
    23:03

    Tramp: İranla müqavilə yalnız ABŞ-yə sərf edəndə bağlanacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti