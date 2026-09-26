Расселлу вручен приз за победу на Гран-при Азербайджана
Спорт
- 26 сентября, 2026
- 17:19
Победитель Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Джордж Расселл награжден по итогам основной гонки.
Как передает Report, награды были вручены пилотам, занявшим первые три места.
Первое место занял пилот Mercedes Джордж Расселл. Вторым стал Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим - его напарник по команде Айзек Хаджар.
В церемонии награждения приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и другие официальные лица.
Награды первой тройке гонщиков вручили соответственно Мохаммед бен Сулайем, Фарид Гаибов и Анар Алакбаров.
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