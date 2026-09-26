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    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb

    İdman
    • 26 sentyabr, 2026
    • 17:09
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb.

    "Report"un məlumatına görə, əsas yarışdan sonra ilk üç pillədə qərarlaşan sürücülərə mükafatlar təqdim edililib.

    "Mersedes" pilotu Corc Rassell birinci yeri tutub.

    "Red Bull"dan Maks Ferstappen ikinci, onun komanda yoldaşı İsak Hacar isə üçüncü olub.

    Tədbirdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Beynəlxalq Avtomobil Federasiyanın (FIA) prezidenti Məhəmməd Ben Sulayem,

    Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ələkbərov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

    "Üçlüy"ə mükafatları müvafiq olaraq Məhəmməd Ben Sulayem, Fərid Qayıbov və Anar Ələkbərov təqdim ediblər.

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Corc Rassell Fərid Qayıbov Anar Ələkbərov
    Расселлу вручен приз за победу на Гран-при Азербайджана
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