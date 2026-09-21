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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Пилот "Формулы-1" Оливер Берман готовится к уверенному выступлению на бакинском этапе

    Спорт
    • 21 сентября, 2026
    • 17:10
    Пилот Формулы-1 Оливер Берман готовится к уверенному выступлению на бакинском этапе

    Пилот команды "Хаас", выступающей в чемпионате мира по "Формуле-1", Оливер Берман рассчитывает успешно выступить на Гран-при Азербайджана.

    Как сообщает Report, он заявил об этом в комментарии пресс-службе американской команды.

    Пилот подчеркнул, что бакинский турнир является одной из самых интересных гонок в календаре:

    "Это одна из самых интересных трасс. В Баку есть и длинная прямая, и извилистые повороты старого города. Когда находишь ритм и правильный подход, кажется, что за один круг совершаешь прогулку по городу. В эти выходные постараюсь выступить уверенно и избежать неприятных инцидентов".

    Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет 24–26 сентября.

    Оливер Берман Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы-1
    "Formula 1" pilotu Oliver Berman: "Azərbaycan Qran-prisində inamlı çıxış etməyə çalışacağam"
    Haas driver Oliver Bearman expects successful performance at Azerbaijan Grand Prix

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