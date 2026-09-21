Пилот "Формулы-1" Оливер Берман готовится к уверенному выступлению на бакинском этапе
Спорт
- 21 сентября, 2026
- 17:10
Пилот команды "Хаас", выступающей в чемпионате мира по "Формуле-1", Оливер Берман рассчитывает успешно выступить на Гран-при Азербайджана.
Как сообщает Report, он заявил об этом в комментарии пресс-службе американской команды.
Пилот подчеркнул, что бакинский турнир является одной из самых интересных гонок в календаре:
"Это одна из самых интересных трасс. В Баку есть и длинная прямая, и извилистые повороты старого города. Когда находишь ритм и правильный подход, кажется, что за один круг совершаешь прогулку по городу. В эти выходные постараюсь выступить уверенно и избежать неприятных инцидентов".
Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет 24–26 сентября.
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