Пилот "Формулы-1" Оливер Берман готовится к уверенному выступлению на бакинском этапе

Пилот команды "Хаас", выступающей в чемпионате мира по "Формуле-1", Оливер Берман рассчитывает успешно выступить на Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Report, он заявил об этом в комментарии пресс-службе американской команды.

Пилот подчеркнул, что бакинский турнир является одной из самых интересных гонок в календаре:

"Это одна из самых интересных трасс. В Баку есть и длинная прямая, и извилистые повороты старого города. Когда находишь ритм и правильный подход, кажется, что за один круг совершаешь прогулку по городу. В эти выходные постараюсь выступить уверенно и избежать неприятных инцидентов".

Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет 24–26 сентября.