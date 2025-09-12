Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Названа дата матча "Сабах" - "Карабах"

    12 сентября, 2025
    17:26
    Названа дата матча Сабах - Карабах

    Матч I тура Премьер-лиги между футбольными командами "Сабах" и "Карабах" состоится 18 декабря.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги.

    Ранее встреча была перенесена из-за участия команд в еврокубках.

    "Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olub

