Названа дата матча "Сабах" - "Карабах"
Спорт
- 12 сентября, 2025
- 17:26
Матч I тура Премьер-лиги между футбольными командами "Сабах" и "Карабах" состоится 18 декабря.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги.
Ранее встреча была перенесена из-за участия команд в еврокубках.
