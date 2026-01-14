Президент США: Китай стал одним из крупнейших налогоплательщиков Соединенных Штатов
Другие страны
- 14 января, 2026
- 00:21
Из-за введенных таможенных пошлин Китай превратился в один из крупнейших источников дохода для американского бюджета.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время своего выступления в Детройте (штат Мичиган).
"Китай в настоящее время является одним из наших крупнейших налогоплательщиков. Китай, вы когда-нибудь поверили бы, что услышите такое", - сказал он.
"Факты убедительно показывают, что тарифы оплачивают не американские потребители, а иностранные государства и посредники. Министр финансов США Скотт Бессент уже обсуждал это с нами ранее: пошлины оплачивают посредники", - добавил Трамп.
Последние новости
00:46
Три страны региона пытаются убедить США не наносить удары по ИрануВ регионе
00:21
Президент США: Китай стал одним из крупнейших налогоплательщиков Соединенных ШтатовДругие страны
23:51
Трамп: США хотели бы видеть цену на нефть на отметке $53 за баррельДругие страны
23:47
США и Катар открыли отделение по координации противовоздушной и противоракетной обороныДругие страны
23:35
Майкл Каррик назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед"Футбол
23:28
Аббас Арагчи и глава МИД Франции обсудили ситуацию в ИранеВ регионе
23:25
HRANA: В ходе протестов в Иране задержаны не менее 550 человекВ регионе
23:17
СМИ: Уиткофф провел тайную встречу с ПехлевиДругие страны
23:04