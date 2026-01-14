Президент США: Китай стал одним из крупнейших налогоплательщиков Соединенных Штатов

Из-за введенных таможенных пошлин Китай превратился в один из крупнейших источников дохода для американского бюджета.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время своего выступления в Детройте (штат Мичиган).

"Китай в настоящее время является одним из наших крупнейших налогоплательщиков. Китай, вы когда-нибудь поверили бы, что услышите такое", - сказал он.

"Факты убедительно показывают, что тарифы оплачивают не американские потребители, а иностранные государства и посредники. Министр финансов США Скотт Бессент уже обсуждал это с нами ранее: пошлины оплачивают посредники", - добавил Трамп.