Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент США: Китай стал одним из крупнейших налогоплательщиков Соединенных Штатов

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 00:21
    Президент США: Китай стал одним из крупнейших налогоплательщиков Соединенных Штатов

    Из-за введенных таможенных пошлин Китай превратился в один из крупнейших источников дохода для американского бюджета.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время своего выступления в Детройте (штат Мичиган).

    "Китай в настоящее время является одним из наших крупнейших налогоплательщиков. Китай, вы когда-нибудь поверили бы, что услышите такое", - сказал он.

    "Факты убедительно показывают, что тарифы оплачивают не американские потребители, а иностранные государства и посредники. Министр финансов США Скотт Бессент уже обсуждал это с нами ранее: пошлины оплачивают посредники", - добавил Трамп.

    США Китай налогоплательщики бюджет

    Последние новости

    00:46

    Три страны региона пытаются убедить США не наносить удары по Ирану

    В регионе
    00:21

    Президент США: Китай стал одним из крупнейших налогоплательщиков Соединенных Штатов

    Другие страны
    23:51

    Трамп: США хотели бы видеть цену на нефть на отметке $53 за баррель

    Другие страны
    23:47

    США и Катар открыли отделение по координации противовоздушной и противоракетной обороны

    Другие страны
    23:35

    Майкл Каррик назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед"

    Футбол
    23:28

    Аббас Арагчи и глава МИД Франции обсудили ситуацию в Иране

    В регионе
    23:25

    HRANA: В ходе протестов в Иране задержаны не менее 550 человек

    В регионе
    23:17

    СМИ: Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви

    Другие страны
    23:04

    США и Армения утвердили совместную декларацию о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    Лента новостей