США и Катар открыли отделение по координации противовоздушной и противоракетной обороны

США и Катар во вторник объявили об открытии на авиабазе ВВС "Эль-Удейд" нового координационного отделения по укреплению противовоздушной и противоракетной обороны Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом сообщает издание Middle East Eye.

Так, Объединенное отделение операций в области обороны (MEAD-CDOC) расположено в Объединенном центре воздушных операций (CAOC). Оно призвано улучшить координацию и интеграцию усилий по противовоздушной и противоракетной обороне между региональными партнерами.

CAOC, базирующийся в Катаре и созданный более 20 лет назад, в настоящее время включает представителей 17 стран, которые координируют использование военных средств ПВО в регионе Ближнего Востока.

Комментируя начало работы центра, глава Центрального командования ВС США ВС Брэд Купер отметил, что речь идет "о значительном шаге" по обеспечению более планомерной работы систем ПВО в регионе.

Открытие центра состоялось в то время, когда США рассматривают варианты дальнейших действий, в том числе силовых, против Ирана, где идут массовые антиправительственные протесты.

Издание отмечает, что эскалация ситуации в регионе может затронуть и Катар. Так, в июне 2025 года Иран в ответ на удары США атаковал базу "Эль-Удейд" ракетами. Кроме того, в сентябре 2025 года Израиль нанес удар по руководителям движения ХАМАС в Дохе. После этого Катар запросил у США гарантии безопасности.

Накануне в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.

Трамп во вторник обратился к протестующим в Иране с призывом брать под контроль органы власти и пообещал поддержку Вашингтона. Он добавил, что отменил все встречи американских чиновников с иранскими коллегами.