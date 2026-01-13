Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    США и Катар открыли отделение по координации противовоздушной и противоракетной обороны

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 23:47
    США и Катар открыли отделение по координации противовоздушной и противоракетной обороны

    США и Катар во вторник объявили об открытии на авиабазе ВВС "Эль-Удейд" нового координационного отделения по укреплению противовоздушной и противоракетной обороны Ближнего Востока.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Middle East Eye.

    Так, Объединенное отделение операций в области обороны (MEAD-CDOC) расположено в Объединенном центре воздушных операций (CAOC). Оно призвано улучшить координацию и интеграцию усилий по противовоздушной и противоракетной обороне между региональными партнерами.

    CAOC, базирующийся в Катаре и созданный более 20 лет назад, в настоящее время включает представителей 17 стран, которые координируют использование военных средств ПВО в регионе Ближнего Востока.

    Комментируя начало работы центра, глава Центрального командования ВС США ВС Брэд Купер отметил, что речь идет "о значительном шаге" по обеспечению более планомерной работы систем ПВО в регионе.

    Открытие центра состоялось в то время, когда США рассматривают варианты дальнейших действий, в том числе силовых, против Ирана, где идут массовые антиправительственные протесты.

    Издание отмечает, что эскалация ситуации в регионе может затронуть и Катар. Так, в июне 2025 года Иран в ответ на удары США атаковал базу "Эль-Удейд" ракетами. Кроме того, в сентябре 2025 года Израиль нанес удар по руководителям движения ХАМАС в Дохе. После этого Катар запросил у США гарантии безопасности.

    Накануне в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.

    Трамп во вторник обратился к протестующим в Иране с призывом брать под контроль органы власти и пообещал поддержку Вашингтона. Он добавил, что отменил все встречи американских чиновников с иранскими коллегами.

    США противоракетная оборона Катар Ближний Восток

    Последние новости

    23:51

    Трамп: США хотели бы видеть цену на нефть на отметке $53 за баррель

    Другие страны
    23:47

    США и Катар открыли отделение по координации противовоздушной и противоракетной обороны

    Другие страны
    23:35

    Майкл Каррик назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед"

    Футбол
    23:28

    Аббас Арагчи и глава МИД Франции обсудили ситуацию в Иране

    В регионе
    23:25

    HRANA: В ходе протестов в Иране задержаны не менее 550 человек

    В регионе
    23:17

    СМИ: Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви

    Другие страны
    23:04

    США и Армения утвердили совместную декларацию о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    22:44

    В Газахе легковой автомобиль столкнулся с фурой, есть погибший

    Происшествия
    22:44

    Трамп призвал американцев и союзников США покинуть Иран

    Другие страны
    Лента новостей