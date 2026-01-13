Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: США хотели бы видеть цену на нефть на отметке $53 за баррель

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 23:51
    Трамп: США хотели бы видеть цену на нефть на отметке $53 за баррель

    США хотели бы видеть дальнейшее снижение цены на нефть на мировых рынках до отметки $53 за баррель.

    Как передает Report, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Детройте (штат Мичиган) в рамках рабочей поездки.

    "Я бы хотел это увидеть, да. Мы сейчас находимся на отметке 58 долларов за баррель. Я бы хотел видеть 53 доллара за баррель", - заявил американский лидер.

    Дональд Трамп США цена на нефть
    ABŞ neftin qiymətinin 53 dollar olmasını istəyir

    Последние новости

    23:51

    Трамп: США хотели бы видеть цену на нефть на отметке $53 за баррель

    Другие страны
    23:47

    США и Катар открыли отделение по координации противовоздушной и противоракетной обороны

    Другие страны
    23:35

    Майкл Каррик назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед"

    Футбол
    23:28

    Аббас Арагчи и глава МИД Франции обсудили ситуацию в Иране

    В регионе
    23:25

    HRANA: В ходе протестов в Иране задержаны не менее 550 человек

    В регионе
    23:17

    СМИ: Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви

    Другие страны
    23:04

    США и Армения утвердили совместную декларацию о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    22:44

    В Газахе легковой автомобиль столкнулся с фурой, есть погибший

    Происшествия
    22:44

    Трамп призвал американцев и союзников США покинуть Иран

    Другие страны
    Лента новостей