Трамп: США хотели бы видеть цену на нефть на отметке $53 за баррель
Другие страны
- 13 января, 2026
- 23:51
США хотели бы видеть дальнейшее снижение цены на нефть на мировых рынках до отметки $53 за баррель.
Как передает Report, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Детройте (штат Мичиган) в рамках рабочей поездки.
"Я бы хотел это увидеть, да. Мы сейчас находимся на отметке 58 долларов за баррель. Я бы хотел видеть 53 доллара за баррель", - заявил американский лидер.
