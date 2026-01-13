Трамп: США хотели бы видеть цену на нефть на отметке $53 за баррель

США хотели бы видеть дальнейшее снижение цены на нефть на мировых рынках до отметки $53 за баррель.

Как передает Report, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Детройте (штат Мичиган) в рамках рабочей поездки.

"Я бы хотел это увидеть, да. Мы сейчас находимся на отметке 58 долларов за баррель. Я бы хотел видеть 53 доллара за баррель", - заявил американский лидер.