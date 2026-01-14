İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    ABŞ neftin qiymətinin 53 dollar olmasını istəyir

    Digər ölkələr
    • 14 yanvar, 2026
    • 00:17
    ABŞ neftin qiymətinin 53 dollar olmasını istəyir

    ABŞ dünya bazarlarında neftin qiymətinin bir barel üçün 53 dollara qədər aşağı düşməsini istəyir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Detroytda jurnalistlərlə söhbətində bildirib.

    "Bəli, bunu görmək istərdim. Hazırda bir barel üçün 58 dollar səviyyəsindəyik. Bir barel üçün 53 dollar görmək istərdim", - deyə Amerika lideri bildirib.

    neft ABŞ Donald Tramp
