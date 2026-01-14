ABŞ neftin qiymətinin 53 dollar olmasını istəyir
Digər ölkələr
- 14 yanvar, 2026
- 00:17
ABŞ dünya bazarlarında neftin qiymətinin bir barel üçün 53 dollara qədər aşağı düşməsini istəyir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Detroytda jurnalistlərlə söhbətində bildirib.
"Bəli, bunu görmək istərdim. Hazırda bir barel üçün 58 dollar səviyyəsindəyik. Bir barel üçün 53 dollar görmək istərdim", - deyə Amerika lideri bildirib.
